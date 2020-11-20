Умирают даже дети, но карантин игнорируют: эксклюзивные подробности о COVID-коллапсе на Львовщине

За все время эпидемии коронавируса на Львовщине умерло 1109 жителей области. Регион стал одним из первых, который столкнулся с инфекцией еще весной этого года и, по сути, целое лето бил рекорды по количеству как новых инфицированных, так и умерших.

Больше всего больных было после выходных, когда в регионе масштабно отмечали свадьбы и другие семейные праздники. Львовщина до сих пор находится в тройке антилидеров и ныне со скоростью звука открывает новые места для новых больных.

«Помогите спасти пациента»

Пожалуй, Львовщина стала одной из первых регионов в Украине после Буковины и Закарпатья, откуда весной этого года начала распространяться эпидемия коронавируса. С тех пор инфекцию обнаружили у 39 229 человек. Умерло 1109 человек. Выздоровело больше – 25 379 пациентов. Всего на Львовщине стабильно фиксировали немалое количество больных даже летом. Причины банальны: несоблюдение карантина в полном смысле этого слова. Это не только неношение защитных масок, как в Одессе, это еще массовые гулянья людей на свадьбах, днях рождениях, посещение церквей. Западная Украина традиционно считается достаточно религиозной.

Кроме этого, в минувшую неделю мэр Львова Андрей Садовый отказался от введения кератина выходного дня в городе, считая это «глупостью». При этом он призвал горожан не отмечать банкетов, юбилеев или свадеб.

Однако несмотря на это, Львовщина более или менее справляется с коронавирусной эпидемией. Ситуация не дошла до такого критического уровня, как в Киеве или Одессе – сказала OBOZREVATEL львовская волонтер Наталья Липская и тут же добавила: но все только начинается.

«Плюс-минус обеспечения есть. Во Львове такой критической ситуации, как в Киеве или в Одессе, нет, но уже начинается. ИМеются у нас отдельные районы, где просто ужас. Например, Новояворовская больница. Пациенты, которые там лежат, рассказывают об одном концентраторе на пятерых. На днях в истерике позвонила местная семейная врач и выпрашивала концентратор со словами «помогите спасти пациента, потому что он в больнице, где нет кислорода». У них постоянные перебои, то ли они его отключают то ли еще какая-то проблема – ни от кого не могу добиться правды. И хотя мы не выдаем концентраторы по больницам, потому что это аппарат исключительно для домашнего пользования, вынуждена была дать. Был риск, что пациент не переживет ночь, находясь в больнице», – отметила Наталья.

Чтобы выяснить причины проблемы с кислородом, OBOZREVATEL связался с главным врачом Новояворовской больницы Григорием Морозом. Проблема есть, согласился он в комментарии, но она чисто технического характера, и в целом не влияет на жизнь пациентов.

«Кислород у нас не централизованный, а баллонный. И пока переключаем их – проходит минут 5-10. Большого страха для жизни человека нет, но и такого, конечно, не должно быть. Стараемся предупреждать критические ситуации, утепляем обогревателями редукторы, чтобы не перемерзали. Поднял зарплату сантехнику, а то если уйдет – некому просто будет и это делать. Планируем ставить 5-тонную бочку, но это будет не раньше января в реальности, потому что не имели финансирования. Пока каждый день возим кислород со Львова. В день уходит до 80 баллонов. На госпитализацию берем в основном кислородозависимых», – рассказал он.

«Где вы были последние 9 месяцев?»

Острая нехватка кислорода появился и у львовских больниц, добавила волонтер Наталья. Они массово начали скупать концентраторы. В частности это 8-я больница и больница в пригороде – Винники.

«Централизованно кислород по больницам не развели. Где они были все эти 9 месяцев? Я в марте криком кричала: «Давайте сделаем в 4-й больнице, на базе которой находится хоспис, кислородную систему. Она там никогда лишней не будет». Нет, не надо, говорили. А когда примахнуло, наконец в октябре начали делать проект. Много потерянного времени, в том числе и из-за выборов. Половина денег использованы просто нерационально», – подчеркивает волонтер.

По ее словам, сейчас на уровне города обсуждается идея о создании службы по выдаче концентраторов при поликлиниках, чтобы семейные врачи сами распоряжались, кому из пациентов он нужнее. Таким образом можно будет освободить больничные койки для тяжелых, потому многие смогут лечиться дома. Наталья говорит, что такую идею можно было воплотить на всеукраинском уровне, закупив концентраторы по районам именно для амбулаторной выдачи.

«Последние дни телефон замолчал, и я так понимаю, что люди, которым нужен кислород, более или менее госпитализируются. Пару дней назад больница в Рудках попросила постель и чашки. Говорят, что там нет реанимации. В прошлую пятницу мне звонили люди, просили перевести родственника в реанимацию из-за ухудшения состояния, потому что местный врач сказал, что такого отделения нет. Того человека все-таки забрали во Львов», – подчеркнула Наталья.

Женщина рассказала, что несмотря на несоблюдение львовьянами карантина, кажется, что медицинская система пока еще справляется с наплывом пациентов.

«На улицах масса людей и машин, даже в воскресенье были пробки в центре. Многие до сих пор носят маску под носом. Полагают, что законы физики на них не работают. Но в то же время болеют и молодые, и дети. У двух мальчиков был посткоронавирусный менингит. У еще одной девочки сатурация 85%, на кислороде сейчас. А летом на ИВЛ во Львове была даже 3-летняя девочка. Выжила. К сожалению, двое детей умерли. У одного из них точно было осложнение от коронавируса. Слышала ту дикую историю, где отец отдал свою кислородную маску сыну и умер. Это пытки, как и госпитализировать кислородозависимых людей в больницы без кислорода. А тем временем наш президент с температурой 37 просто занимает чье-то место в больнице. Такое впечатление, что он просто оторван от реальности», – подытожила волонтер.

В аптеках разгребли антибиотики

На днях во Львове после 12 суток непрерывного ремонта открыли 7 палат на 50 коек. Гендиректор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук на своей странице в Facebook заверил, там есть новая мебель, кислородные концентраторы для каждого пациента, переносные рентгеновские аппараты и аппараты УЗИ, мониторы пациента, шприцевые насосы. Мол, все необходимое для того, чтобы помогать людям выздоравливать.

«Ситуация по Львову такая же, как и по всей Украине приблизительно. Больницы загружены. Однако местные застройщики согласились помочь городу и в быстром темпе оборудуют больше новых кроватей с кислородом, иначе были бы огромные проблемы. Но исчезают из аптек антибактериальные препараты. И это новая проблема. Потому что врач будет, кровать будет, кислород тоже, а вот лекарств может не быть. Разве что перейдем на более простые антибактериальные препараты», – отметил OBOZREVATEL львовский врач Тарас Жиравецкий, который является внештатным советником Садового по вопросам медицины.

Между тем на лечении от коронавируса по медучреждениях города сейчас находится приблизительно 4 сотни человек. В основном это тяжелые пациенты, которые не могут самостоятельно дышать. В восьмой городской клинической больнице лечатся 97 пациентов, в первой городской клинической больницы – 89, в больнице скорой медицинской помощи – 259, в пятой – 93, в 4-й больницы – 5, в городском роддоме – еще 15 человек.