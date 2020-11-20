Врачи рассказали про ягоду, которая может снижать уровень сахара в крови

Врачи рассказали про суперполезную осеннюю ягоду, которая может снижать уровень сахара в крови, а также бороться с плохим холестерином.

Речь идет про земляничник (земляничное дерево, арбутус).

Так, в медицине используют различные лекарственные средства, снижающие уровень сахара в крови. Но они имеют много побочных эффектов. Ягоды же земляничника являются природным лекарством.

Плоды растения, созревающие осенью, обеспечивают облегчение людям, которые страдают сахарным диабетом II типа. Специалисты говорят, что арбутус имеет в значительном количестве различные вещества, которые могут быть использованы при лечении диабета. К тому же, они обеспечивают снижение “плохого” холестерина ЛПНП.

Земляничник – это вечнозеленый кустарник, растущий преимущественно в засушливых регионах. Все части растения применяют в народной медицине. Земляничник можно выращивать также дома в горшке, но ему при росте нужно много места. По вкусу плоды напоминают земляничное варенье с цветочным медом.

Земляничник мелкоплодный (Arbutus andrachne) применяют также с лечебной целью при циститах, уретритах, экземах. Отвары и настойки используют при заболеваниях лор-органов, стоматитах, заболеваниях ротовой полости, поскольку растение обладает антисептическими свойствами.