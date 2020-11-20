За прогули звільнені 49 працівників “Білоруськалію”, які брали участь у страйках

ВАТ “Білоруськалій” звільнило 49 працівників, які взяли участь у страйку, і заявляє про прийняття в майбутньому аналогічних заходів до тих, хто відмовлятиметься від виконання своїх трудових обов’язків на користь рішення приєднатися до “страйку”, що йде врозріз із законодавством країни.

“Останнім часом в окремих інтернет-джерелах з’являється інформація про відмову деяких працівників ВАТ “Білоруськалій” від виконання своїх посадових обов’язків через приєднання до “страйку”, яка не завжди відповідає дійсності”, – йдеться в повідомленні підприємства на його офіційному телеграм-каналі.

Там наголошується, що “зазначені в шаблонних заявах тих, хто вступає в “страйк” акти національного і міжнародного права не містять навіть визначення поняття “страйк” і не передбачають порядок його оголошення і проведення”. “Так, відповідно до підпункту d пункту 1 статті 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, держави, які беруть участь у зазначеному пакті, зобов’язуються забезпечити право на страйк за умови його здійснення відповідно до законів кожної країни. Це право нашою країною забезпечено в Конституції і Трудовому кодексі. Але особами, які агітують за вступ у “страйк”, порядок оголошення і проведення страйку не дотримується, незважаючи на рішення суду Мінської області, яким страйк у ВАТ “Білоруськалій” був визнаний незаконним”, – пояснюється в повідомленні.

Таким чином, наголосили в ВАТ, “відмова працівників виконувати свої трудові обов’язки в зв’язку з участю в” страйку”, суперечить національному та міжнародному законодавству, не належить до поважних причин неявки на роботу і єдиним правовим наслідком таких дій є звільнення працівника за прогул”.

“Наразі за прогули звільнено 49 таких працівників, щодо інших працівників, які відмовляються від виконання своїх трудових обов’язків, будуть прийняті аналогічні рішення відповідно до законодавства”, – заявили на “Білоруськалії”. Там також закликали працівників підприємства “не піддаватися на провокації осіб, які ігнорують дотримання законодавства”. У Білорусі вже понад трьох місяців тривають масові акції протесту після оголошення результатів виборів президента, які пройшли 9 серпня.

Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів. Після оголошення результатів виборів працівники низки підприємств, зокрема “Білоруськалій”, оголосили про страйки та інші форми мирного протесту. Зокрема, 17 серпня ЗМІ інформували про зупинку всіх шахт на “Білоруськалії”.

Пізніше стало відомо, що підприємство перебуває в стані часткового страйку. Керівництво “Білоруськалію” через кілька днів повідомило, що з 20 серпня підприємство працює з максимальним завантаженням потужностей. 12 вересня рішенням Мінського обласного суду страйк, оголошений на підприємстві, був визнаний незаконним. Однак уже 13 вересня страйком оголосив про безстроковий страйк (з політичних мотивів). Своє рішення страйком засновує на міжнародному пакті ООН “Про економічні, соціальні та культурні права”, ратифікованій Білоруссю, і статтею 8 Трудового кодексу республіки. ВАТ “Білоруськалій” на 100% належить державі, його частка на світовому ринку хлоркалію в 2019 році становила близько 20%.