В Белой Церкви COVID-больную с сатурацией 70% не берут в больницу, – волонтер

В Украине пациентов с коронавирусом (COVID-19) в критическом состоянии отказываются госпитализировать.

Как рассказала в эфире программы «Право на власть» на 1+1 волонтер Леся Литвинова, к ней обратилась жительница Белой Церкви с просьбой помочь ее матери-пенсионерке с подтвержденным COVID-19.

«Заболела 6 ноября, ждем места в больнице, пока находится дома на изоляции… Не может дышать, у нее астма. Пульсоксиметр показывает уровень кислорода 70%», – зачитала она сообщение.

На вопрос, почему в таком состоянии маму не берут в больницу, женщина ответила, что нету мест.

«К сожалению, эта ситуация не одиночная», – подчеркнула волонтер.

По словам Литвиновой, ей позвонил доктор Черкасской инфекционной больницы и спросил, можно ли поделиться концентраторами в больницу.

«Мы пришли к общему мнению, что концентраторы в больнице – это в принципе ненормально, так быть не должно. Там не выдерживают проводки, концентраторы нужно обрабатывать, нужно менять фильтры. Об этом никто не думает, это – затыкание дыр», – подчеркнула она.