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У ТКГ кажуть про прогрес у переговорах щодо КПВВ «Золоте» і «Щастя»

20.11.2020

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті, робота триває.

Про це делегація України в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

«Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Г.Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т.Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ «Золоте» та «Щастя». Робота триває», – йдеться у повідомленні.

Делегація України в ТКГ також поінформувала, що російська сторона відмовилася провести засідання політичної та безпекової підгруп «незважаючи на пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН».

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада, поінформувала делегація України.

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