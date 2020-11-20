Бывшего «регионала» арестовали в Москве по подозрению в контрабанде «скифского золота»

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего депутата Одесского горсовета и члена Партии регионов Олега Маркова — он подозревается в контрабанде ювелирных золотых украшений, представляющих историческую ценность.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, украшения относятся к периоду Железного века. По части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере») Маркову грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Адвокат бывшего депутата Сергей Булаев заявил, что его подзащитный не признает вины в контрабанде. «Марков был задержан на территории бизнес-центра в Москве. По версии следствия он якобы пытался сбыть ювелирные украшения, которые относятся к скифскому золоту», — рассказал Булаев, подчеркнув, что экспертиза изъятых изделий еще не проводилась.

«С нашей точки зрения, следствие не доказало факт того, что золотые изделия незаконно через границу РФ перевез именно Марков. А сбыт ювелирных изделий, даже представляющих историческую ценность, сам по себе преступлением не является.

Так что мы обязательно обжалуем решение отправить Маркова под стражу», — добавил адвокат. Олег Марков был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов.

Он — брат основателя всеукраинской политической партии «Родина» Игоря Маркова. В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лицо, которое скрывается от суда».

Политика заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений). Речь идет об избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Позже Игорь Марков был задержан в Италии и выдан Украине. После этого Олег Марков покинул Украину.