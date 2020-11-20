Голос в голове «приказал» жителю Одесской области зарезать одинокую женщину

В Одесской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который убил 43-летнюю односельчанку.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пострадавшую с шестью ножевыми ранениями обнаружили у нее дома в одном из сел Болградского района утром в среду, 18 ноября. Следы с места преступления привели полицейских к жителю того же села.

Выяснилось, что молодой человек был частым гостем убитой и в день преступления с ней выпивал.

По словам подозреваемого, во время застолья ему внезапно послышался голос, который приказал убить хозяйку. Он взял со стола нож и несколько раз ударил им женщину в шею.

«Окровавленное орудие преступления полицейские нашли дома у фигуранта, он спрятал его в туалете.

Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого », – сообщила начальник следственного отделения Болградского ОП Наталия Старцева.

