До кінця року кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні може зрости втричі, — дослідження

За песимістичним сценарієм розвитку епідситуації з коронавірусом в Україні, коли запроваджений владою карантин «вихідного дня» не спрацює, кількість летальних випадків до кінця року зросте втричі.

Нині їх понад 10 тисяч, а може бути 33 тисячі.

Про це повідомляє Київська школа економіки. Старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко прогнозує три сценарії наслідків карантину «вихідного дня»:

«Зелений сценарій» — найоптимістичніший, але малоймовірний. Він прогнозує 17 тисяч смертей до кінця року за умови негайного введення локдауну по всій території України.

«Жовтий сценарій» (26 000 смертей) можливий за умови, що карантин «вихідного дня» спрацює.

«Чорний сценарій» — 33 000 смертей від COVID-19 — справдиться, якщо чинний карантин не спрацює.

Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року. У Київській школі економіки рекомендують владі посилити обмеження не лише на вихідні, але й у будні дні. На думку експертів, тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу.

Проте обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян. Рішення про вихід із карантину має ухвалюватися щодо кожної області окремо за індикаторами, але не раніше, ніж через 1 місяць після запровадження національного карантину.