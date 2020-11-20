Портников объяснил, почему власть провалила борьбу с эпидемией

Украина пережила свой первый «карантин выходного дня» – с закрытыми ресторанами, кафе, спортзалами и торговыми центрами, но с явным непониманием того, как именно этот карантин может снизить темпы распространения коронавируса в стране, где каждый день сообщают о новых рекордах по числу заболевших

Об этом для «Деталей» пишет Виталий Портников.

Собственно, министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже признал, что сократить число случаев заболевания мог бы только тотальный карантин. Но такой карантин стал бы новым ударом по экономике страны и платежеспособности граждан. Поэтому остается ограничиться только «карантином выходного дня». Тяжелее всего придется сфере обслуживания, которая получает основные доходы как раз в выходные. Этим предприятиям обещают помочь, но как конкретно – пока неизвестно.

К ограничениям вернулись как раз тогда, когда на больничных койках оказалось почти все руководство страны: президент Владимир Зеленский, руководитель его офиса, спикер парламента, его первый заместитель, министр здравоохранения… Президенту немедленно соорудили специальную палату со спецзвязью в ведомственной лечебнице, доставшейся его офису в наследство еще от ЦК компартии Украины. Из этой больницы Зеленский сейчас записывает свои обращения к населению – даже одним этим напоминая, что обычным людям попасть даже в простенькую больницу – целая проблема. Причем как в государственную, так уже и в частную клинику. Формально места вроде бы есть, но их «придерживают» – возможно, для своих или для более важных пациентов, которые при таких темпах заболеваемости могут объявиться неожиданно, как снег на голову. Люди, жившие в Советском Союзе, наверняка помнят, что существовала такая практика? В Украине она не изжита до сих пор.

Таким же проблемным остается тестирование больных: если в частных лабораториях можно получить результат теста через пару дней, в государственных придется ждать до недели. И все это время врачи лечат больных по симптомам, а не по результатам тестирования. Чем дальше от Киева – тем сильнее нехватка в больницах квалифицированного медперсонала, аппаратов ИВЛ, кислородных баллонов, словом – всего.

Почему такое произошло в стране, в которой одной из первых был объявлен тотальный карантин, закрыты учебные заведения, рестораны, торговые центры и остановлен общественный транспорт? Ответ найти несложно: карантин-то был, а понимания масштабов опасности, похоже, не было ни у кого, причем у власти – в первую очередь.

Даже в дни закрытых ресторанов сенсационной новостью стало сообщение о том, что ресторан, принадлежащий одному из соратников Зеленского и депутату от его партии, работает и принимает коллег по фракции. Конечно, это имело соответствующий общественный резонанс: «Значит, не так уж все страшно, раз сами они ничего не боятся! Только нас пугают».

Это – замкнутый круг. Вначале сам избиратель голосует за людей, мягко говоря, с ограниченной компетентностью. А потом, когда они становятся президентами, депутатами и министрами – доверяет их мнению. И в результате… хотелось бы написать «оказывается на больничной койке», только вряд ли он до койки сейчас доберется.

Еще одним доказательством того, что власть не воспринимает угрозу всерьез, стало решение выделить большую часть денег из государственного фонда по борьбе с пандемией на… строительство дорог. Возможно, потому, что о дорогах говорить приятнее, чем о болезни, в которую многие не верят, пока сами не столкнутся с опасностью.

В результате карантин не справился с самой главной своей задачей – перезагрузкой системы здравоохранения, ее готовностью ответить на возможный рост заболеваний осенью и зимой. А экономические проблемы настолько серьезны, что теперь власти просто боятся закрывать страну опять.

Да и возможно ли ее закрыть? Даже «карантин выходного дня» показал, что местные власти могут позволить себе вообще не считаться с решениями из Киева. Мэры сразу нескольких больших городов – Днепра, Черкасс, Тернополя, Львова, Житомира, Ровно, Одессы, Краматорска, Ивано-Франковска – заявили, что не собираются «гробить местный бизнес». Киев в ответ напомнил предпринимателям, что штрафов им не избежать, и полиция будет проверять, как бизнес придерживается карантина – но понятно же, что целый город не оштрафуешь. Так, к следующим выходным мы увидим, увеличится ли количество недовольных мэров, и где на самом деле заканчиваются реальные возможности центральной власти.

Пока Украина была поделена на зоны по числу зараженных, и в каждой из них действовали собственные ограничения, никаких возражений это ни у кого не вызывало. Более того, это позволяло вводить точечный карантин в самых рискованных местах, и отнюдь не только на выходные. Но сейчас зонирование отменено. Получается, что в будни серьезных ограничений нет нигде, а в выходные все закрывается повсеместно.

Было нетрудно предвидеть, что такое решение вызовет недоумение у населения и сопротивление местной власти. Но украинское правительство решило вначале действовать, а уже потом размышлять.