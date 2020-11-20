Санду дала Зеленському слушну пораду щодо ОРДЛО

Попри згоду Молдови обрати «м’який підхід» у перемовинах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років

Про це заявила обрана президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю «Європейській правді».

Нова очільниця Молдови, що заступить на посаду на початку 2021 року, запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

«Наприклад, те, що Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесові той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо», – зазначила Санду.

Як відомо, на початку 1990-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на «прямий діалог» із ніким не визнаною «владою» в Тирасполі, а Росію погодився вважати «посередницню» у врегулюванні конфлікту. Перемовини між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.

«Але попри всі ці кроки наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати в діях щодо Донбасу», – пояснила Санду.

Новообрана президента також заявила, що вважає неприпустимою федералізацію Молдови.