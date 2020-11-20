Бывшая соратница Супрун Дубинина, переметнувшаяся на сторону ее врага — пророссийского бизнесмена Пальчевского, идет на выборы ректора Одесского медуниверситета

Скандально известная экс-чиновница Азарова Владлена Дубинина одна из трех кандидатов на выборах ректора Одесского национального медуниверситета, которые состоятся 25 ноября. Об этом пишут Вести.

В Кабмине Николая Азарова Дубинина была заместителем министра здравоохранения. Работала проректором ОНМедУ, однако была уволена. Попала в рейтинг коррупционеров НАЗК из-за незадекларированной элитной квартиры на Французском бульваре. В 2018-2019 года участвовала в многочисленных попытках рейдерского захвата университета, считая себя законным ректором. Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун назначила ее своим указом, вопреки закону, который обязывает избирать ректоров вузов на выборах.

«В тот период, чтобы быть в милости у действующей власти, Дубинина демонстрировала свою проукраинскую позицию и ей обзавелась выгодной поддержкой проевропейских депутатов из БПП, представителей «Демсокиры» и активистов Евромайдана», — пишут Вести.

Однако вскоре политические взгляды Дубининой кардинально изменились в пользу прошлой пророссийской риторики. Вчерашняя патриотка и сторонница Супрун на минувших местных выборах баллотировалась в Одессе от партии ее злейшего врага — российско-киевского бизнесмена Андрея Пальчевского. Его небеспочвенно подозревают в шпионаже и российском гражданстве. Он яро критиковал Супрун и называл ее команду «соросятами».

«На выборах «Перемога Пальчевского» провалилась, не набрав и 2% голосов. Потому стать ректором ОНМедУ для Дубининой — последний шанс на политическую карьеру. Место отсидеться и подзаработать перед следующей попыткой», — говорится в материале.

За ректорское кресло с Дубининой поборются многолетний ректор, а ныне глава Ученого совета ОНМедУ Валерий Запорожан и директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. С весны этого года СМИ пишут о вероятной отставке Якименко за коррупцию и провальную борьбу с COVID-19 в регионе. «Возможно, намерение Якименко баллотироваться в ректоры связано с этим — чтобы не уходить из горздрава в никуда», — пишут Вести.