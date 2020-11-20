ГБР отменило допросы лидеров Майдана

Госбюро расследований действительно вызывало на допрос участников Майдана, но их отменили две недели назад из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе ГБР.

«Накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам», — говорится в сообщении. В бюро отметили, что вызванных на допросы своевременно уведомили об их отмене.

«Подтверждением манипуляций по приурочению указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще две недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас», — отметили в ГБР.

В ГБР подтвердили, что открыли производство по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (по ст. 109 УК Украины). Дело зарегистрировано Офисом генпрокурора во исполнение решения суда.

Накануне СМИ сообщили о вызове на допрос по делу о госперевороте ряда топ-чиновников, а именно: экс-главы СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяны Чороновол. Эту информацию подтвердил Парубий и назвал дату допроса — 23 ноября.