Названы овощи, которые могут предотвратить проблемы со зрением

Употребление овощей — один из самых важных аспектов ведения здорового образа жизни. Они наполнены антиоксидантами и свойствами, которые довольно трудно получить где-либо еще. Фитохимические вещества могут снижать воспаление и уничтожать канцерогены, в то время как другие поддерживают ДНК, избавляются от старых клеток и контролируют скорость, с которой клетки размножаются.

Употребление лиственных зеленых может снизить риск развития глаукомы

Если глаукома обнаружена вовремя, можно отменить или замедлить потерю зрения. Однако даже при лечении около 10% пострадавших людей все равно потеряют свое зрение. Поэтому профилактика лучше, чем лечение.

Зеленые листовые овощи — отличный источник нитратов, которые превращаются в оксид азота в организме. Окись азота помогает расширять и расслаблять кровеносные сосуды, улучшать кровообращение и понижать кровяное давление, что является фактором риска развития глаукомы.

Сколько нитратов в день нам необходимо?

Листовая зелень была лучшим источником нитратов в диете участника исследования. Те, кто потреблял лиственную зелень, на 48% реже страдали от «парацентральной» глаукомы.

Участники, которые находились на высоком уровне потребления, ели около 1,5 порций зелени в день, которые содержат около 240 миллиграммов (мг) нитрата.

Хотя многие овощи содержат нитраты, лучшие источники включают:

сельдерей

редис

кормовая капуста

свекла

зеленая фасоль

шпинат

капуста

зелень колларда

Данные из Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что 87% американцев не справляются с рекомендациями по потреблению овощей, а 76% не едят рекомендуемое количество фруктов.

Другими словами, они пропускают защитные эффекты зеленых листовых овощей, и это выходит за рамки нитратов. Например, каротиноиды зеаксантин и лютеин встречаются в этих овощах, со шпинатом и капустой.

Что еще вы можете есть, чтобы принести пользу зрению?

В дополнение к овощам есть и другие продукты, которые помогают поддерживать правильное зрение и защищать глаза от болезней.

Убедитесь, что ваша диета в изобилии содержит следующие продукты:

органические яичные желтки

дикий пойманный лосось

астаксантин

черная смородина.

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