Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена: он назовет имена новых министров уже на следующей неделе

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил в четверг, что ручной пересчет бюллетеней в штате подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден.

Об этом передал сегодня ночью по киевскому времени «Голос Америки».

Пересчет был начат после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14000 голосов больше, чем Трамп.

Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер.

По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

По официальным данным, опубликованным на сайте секретаря штата Джорджия, на выборах в штате с перевесом в 12 284 голоса победил Джо Байден, за которого проголосовали 2 475 141 человек. Дональд Трамп по итогам пересчета набрал 2 462 857 голосов.

Пересчет привел к незначительному повышению результатов Трампа — на 0.0099%, сообщили в аппарате секретаря штата Джорджия.

Джо Байден намерен объявить номинации ключевых министров в новой администрации на следующей неделе.

Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на чиновника в штабе Байдена-Харрис.

«Джо Байден ускорил процесс отбора своего кабинета и планирует объявить о первых нескольких ключевых назначениях на следующей неделе», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что избранный президент уже готов назвать кандидата на должность министра финансов. Предварительно называется имя Лейл Брейнард, которая сейчас является одним из членов Совета управляющих Федерального резерва.

По словам других источников, Джо Байден также определился с другими ключевыми должностями в следующей администрации, в том числе и с новым государственным секретарем.