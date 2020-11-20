В пик статистику можно умножать на 5: врач предупредил о третьей волне коронавируса в Украине

В целом Украина, несмотря на ухудшение динамики заболеваемости коронавирусом, только входит во вторую и самую мощную волну эпидемии, однако страну ждет еще и «третья серия».

На фоне ухудшения эпидситуации также растет количество инфицированных среди молодых людей, а сложности при лечении теперь могут возникать также у группы 35+.

Об этом в блиц-интервью рассказал главный врач медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий.

– Министр Степанов говорит, что молодежь чаще стала болеть СOVID-19 с осложнениями. Насколько это распространено?

– Вирус не мутирует, он такой же, как был раньше. Начало инфицироваться огромное количество людей по сравнению с тем, как было раньше. Из-за этого увеличилось количество больных и среди молодых. Риск тяжелого течения – это группа 35+. Нет такого, что половина больных старше, а остальные моложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300.

В начале пандемии количество пациентов было примерно тысячу на Украину. Небольшая часть попадала в стационары, в том числе и молодые люди. Выросло общее количество пациентов – увеличилось и молодых заболевших.

– Замечаю, что начали болеть даже те, у кого и ОРВИ редко было.

– Я тоже искал закономерность и вижу, что все-таки это связано с метаболическим синдромом, то есть нарушением обмена веществ. А это – сложный синдром, который включает в себя много подпунктов. В частности, это скачки сахара, избыток веса и соответственно нарушение обмена холестерина. Часть пациентов являются сильными аллергиками, имеют аллергический ринит, атопический дерматит, астматики.

Иногда люди условно считают себя здоровыми. Просто не обследуются. Нормальная проверка – это не два-три показателя, иногда она может стоить даже с десяток тысяч гривен.

– А какие вообще у вас прогнозы? Немало врачей говорят, что Украина только в начале эпидемии.

– Сейчас мы только разгоняемся, хотя полагают, что это как бы вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Далее будем идти вниз. Но если эта эпидемия будет развиваться по типу испанского гриппа, через некоторое время нас ждет третья волна, и она уже будет более легкая.

Трудно сказать, сколько больных станут выявлять в пик. Сложный прогноз. Даже нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на 5.

– Даже не на три?

– На пять. Не каждый третий попадает в стационар. Даже не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тыс. больных в сутки у нас есть.

– С такими успехами к лету у нас должен выработаться коллективный иммунитет.

– Часть коллективного иммунитета, потому что он наступает тогда, когда переболеет 60-70 процентов. После второй волны будет пауза, а потом – еще третья волна, скорее всего. Она будет меньше, как я говорил, но тогда переболеет еще около 20% населения.

– Вакцинация от коронавируса поможет с иммунитетом?

– Это оптимистично звучит по телеканалам, но не совсем оптимистично на практике. Вакцину надо будет привезти, неизвестно, сколько доз нам дадут, и ее должны уколоть минимум дважды – первый раз и через 28 дней второй. Потом еще 14 дней ждать выработку антител. То есть формирование иммунитета займет в среднем полтора месяца.

Второй и третий раз заболеет совсем мало людей, особенно среднестатистических. За 8 месяцев эпидемии я не наблюдал массовости – 2-3 случая. Иногда люди спекулируют на этом, не имея ни ПЦР-теста, ни снимка легких, утверждая, что переболели еще зимой 2019-го.