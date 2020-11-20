Байдену нужно действовать против Путина жестко и непоколебимо — Financial Times

Потепление в отношениях с Москвой имеет смысл только в том случае, если Кремль согласится играть по правилам.

Сотрудничать или давать отпор? Победа Джо Байдена на президентских выборах стала отменой смертного приговора атлантизму. Европейцы и американцы снова заговорили о том, что они могли бы сделать вместе. Одним из первых пунктов в повестке стоит вопрос о путинской России.

С уходом Трампа из Белого дома вполне можно будет закрутить гайки Кремлю и заставить Путина расплатиться за его многочисленные нарушения основанного на правилах международного порядка. А еще можно было бы проверить, есть ли возможность для перезагрузки отношений.

Эти два подхода не так далеки друг от друга, как может показаться.

Для Путина настали не самые лучшие времена. Несколько месяцев назад он радовался конституционным поправкам, которые дали ему возможность стать пожизненным президентом. Но с тех пор ситуация становится все хуже и хуже.

Ослабленная падением нефтяных цен российская экономика страдает от пандемии covid-19. Курс рубля резко упал, уровень жизни россиян движется в том же направлении. Президент большую часть времени проводит взаперти на своей подмосковной даче.

В соседней Беларуси на улицы вышли протестующие, борющиеся за демократию.

Неудачная попытка отравить «Новичком» лидера российской оппозиции Александра Навального напомнила всему миру о том, что Кремль является спонсором заказных политических убийств. Запад ввел против России новые санкции.

За сохранение российского присутствия на востоке Украины США и ЕС ввели против Москвы жесткие санкции, которые дорого ей обходятся.

Война между Арменией и Азербайджаном дестабилизировала Южный Кавказ, а Турция бросила вызов влиянию Москвы в этом регионе.

Политические волнения в Киргизии поставили под вопрос российское влияние в Центральной Азии.

Что касается российской интервенции в Сирии и Ливии, то определить стратегические выгоды от этих операций очень трудно, какими бы смелыми они ни казались.

Поражение Трампа лишило Путина самого важного поклонника и отношений, которые придавали легитимность его авторитарному правлению. Более того, Байден обещает восстановить атлантический альянс. Избранный президент Байден принадлежит к поколению, которое высоко ценит НАТО.

Сложите все эти беды воедино, и вы не станете исключать, что Путин в настоящее время серьезно задумался о том, соответствует ли интересам его режима открытая конфронтация с Западом на протяжении еще четырех лет. Возможно, он посчитал, что сейчас самое время подумать о каких-то договоренностях и компромиссах.

Конечно, перезагрузка — не самое любимое слово Байдена. Когда он был вице-президентом, Барак Обама в 2009 году привел в действие политику под таким названием. Но она ничего не дала. А когда Путин захватил Крым и вторгся на восток Украины, вице-президенту пришлось отвечать за американскую политику в отношении Москвы и Восточной Европы.

Это было еще до вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года с целью ослабления позиций Хиллари Клинтон.

А недавно Байден официально заявил, что Запад должен заставить Путина платить по счетам за нарушение международных норм, и что США будут поддерживать общественные организации, которые выступают против кремлевского авторитаризма.

Тем не менее, Байден — прагматик. Он просигнализировал о том, что договор СНВ-3, являющийся последним действующим соглашением об ограничении ядерных вооружений России и США, необходимо продлить, так как срок его действия заканчивается в феврале. С таким же предложением выступил Путин.

Логика здесь проста и понятна. Какими бы ни были отношения между Вашингтоном и Москвой, есть моменты, когда двум сторонам лучше сотрудничать. Другой областью взаимодействия могут стать изменения климата, а еще распределение вакцин от Covid-19 по всему миру. В конце концов, Западу удавалось договариваться с Москвой даже на пике холодной войны.

Но может ли такое сотрудничество стать прелюдией к общей оттепели в отношениях двух стран? Этот вопрос намного сложнее, и у меня есть свои сомнения. Путин 20 лет позиционирует себя в качестве лидера, который нужен России для противостояния Западу. Чувство обиды за утрату советской империи очень сильно.

Многие находящиеся по другую сторону забора европейцы (пожалуй, большинство) поддержат перезагрузку. Некоторые, особенно французский президент Эммануэль Макрон, преисполнены желания нормализовать отношения с Путиным. Положительно отреагирует и канцлер Германии Ангела Меркель, которую принуждают остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», предназначенного для перекачки российского газа напрямую в Германию.

В этом и кроется опасность. Байдену было бы логично изучить возможности для улучшения отношений, но очень многие европейцы уже сейчас готовы согласиться на условия Путина. По правде говоря, перезагрузка имеет шанс на успех только в том случае, если Москва пообещает существенно изменить свое поведение. Убедить в этом Путина можно лишь при условии, что Америка с самого начала будет действовать непоколебимо и жестко.

Филип Стивенс, Financial Times (Великобритания)