Камеры автофиксации будут устанавливать частные компании

В скором времени, в Украине могут вступить в силу сразу несколько изменений касательно камер автофиксации. Помимо нового функционала, государство планирует внедрить еще одно нововведение.

Так, если говорить об МВД, то в ведомстве уже до конца этого года планируют подключить в камерах режим отслеживания движения по полосе общественного транспорта. Соответствующей информацией поделился замглавы МВД Сергей Гончаров. Новые функции камер уже были внедрены IT-специалистами и даже прошли процесс сертификации и метрологии.

Второе же нововведение будет касаться того, что камеры видеофиксации начнут ставить частные компании. На подобный шаг государство вынудил тот факт, что в Украине есть очень большой перечь опасных и проблемных участков на дороге, где происходит большое количество опасных ДТП. Одномоментно закупить столько камер в государстве не смогут, поэтому частично установку камер передадут частным компаниям.

После установки камеры за счет частной компании, определенное время на ее счета будут идти средства со штрафов и нарушений, которые зафиксирует конкретная камера. Это поможет не только окупить затраты, но и получить определенную прибыль.

После того как будет согласован срок нахождения камеры в частной собственности, они будут переходить в собственность государства.