София Ротару едет выступать в Россию: у певицы проблемы с деньгами

Знаменитая украинская певица София Ротару снова едет в Россию с выступлениями.

Как рассказал директор артистки Сергей Лавров, в Москве она не появлялась уже больше года. Это связано с пандемией коронавируса.

Согласно источнику, у Ротару сейчас проблемы с финансами – она осталась без концертов.

«Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет», – отметил директор певицы.

Кроме того, он добавил, что у исполнительницы очень дорогая логистика – билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива. В общей сложности набирается сумма на два миллиона.

«Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет», – сказал Лавров.

По словам директора певицы, иногда Ротару выступает бесплатно. Например, у друзей или на новогодних съемках на «Первом канале» и «России 1».

Стоит отметить, что сейчас украинская исполнительница летит в Москву, чтобы выступить на «Песне года».

«Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет», – подчеркнул Лавров.