Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Це помста». СNN розповів, чому Трамп не визнає перемогу Байдена

20.11.2020

Президент США Дональд Трамп затягує процес передачі влади щоб помститися демократам за їхні висловлювання про нелегітимність виборів у 2016 році та «російське розслідування».

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, близьке до президента.

Джерело стверджує, що Трамп пручається через невдоволення тим, що Гіларі Клінтон і колишній президент США Барак Обама заявляли, що Росія втрутилася у вибори 2016 року та могла вплинути на їхні результати. «Для Трампа важко програти Джо Байдену, якого він під час передвиборної кампанії неодноразово називав недостойним противником», – стверджує джерело.

Оточення Трампа закликало президента визнати поразку або хоча б розблокувати процес поступової передачі влади.

«Через тиждень або 10 днів позиція Трампа може змінитися. Але поки що президент не готовий визнати свою поразку», – розповів співрозмовник каналу. У 2019 року спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав. У 2016 році Трамп переміг Клінтон лише завдяки перевазі у Колегії виборників, адже у демократка отримала на три мільйони більше голосів виборців у загальнонаціональному масштабі.

Читайте також:   Під Кривим Рогом люди в балаклавах закидали камінням автобуси
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *