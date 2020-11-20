«Це помста». СNN розповів, чому Трамп не визнає перемогу Байдена

Президент США Дональд Трамп затягує процес передачі влади щоб помститися демократам за їхні висловлювання про нелегітимність виборів у 2016 році та «російське розслідування».

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, близьке до президента.

Джерело стверджує, що Трамп пручається через невдоволення тим, що Гіларі Клінтон і колишній президент США Барак Обама заявляли, що Росія втрутилася у вибори 2016 року та могла вплинути на їхні результати. «Для Трампа важко програти Джо Байдену, якого він під час передвиборної кампанії неодноразово називав недостойним противником», – стверджує джерело.

Оточення Трампа закликало президента визнати поразку або хоча б розблокувати процес поступової передачі влади.

«Через тиждень або 10 днів позиція Трампа може змінитися. Але поки що президент не готовий визнати свою поразку», – розповів співрозмовник каналу. У 2019 року спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав. У 2016 році Трамп переміг Клінтон лише завдяки перевазі у Колегії виборників, адже у демократка отримала на три мільйони більше голосів виборців у загальнонаціональному масштабі.