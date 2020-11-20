Мемориал Героям Небесной сотни должен построить завхоз Януковича

В четверг полиция при содействии СБУ провела обыски в музее Революции Достоинства в рамках расследования хищения 111 млн гривен при реконструкции комплекса. Правоохранители заявили, что руководители музея заключили договоры о реконструкции почти на 150 млн гривен, а подрядчики уже получили 80% суммы, но работы не выполнили.

Редакция 368.media на основе тендерной документации и договора выяснила, каким образом подрядчик скандального строительства мемориалом Героям Небесной сотни получил 80% суммы еще до начала работ.

Что касается разработки проектно-сметной документации для так и не состоявшегося пока мемориала Героям Небесной сотни, то ее разработкой занималась Ирина Волынец, один из авторов архитектурного проекта этого мемориала. Документация была разработана в срок, более того, дополнительным соглашением стоимость разработки даже снизили на 841,5 тыс. гривен — с 4,2 млн гривен до менее 3,4 млн гривен.

А дальше начались проблемы. Первый тендер на строительство мемориального комплекса, который должен был протянуться от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, где должны были быть созданы Стела героев с именами погибших, аллея и т.д., так и не состоялся — на торги подал заявку только один участник компания «Основа».

Музей Революции достоинства объявил второй с той же планируемой максимальной стоимостью почти в 154,2 млн гривен, и на него пришли уже четверо участников: претендовавшее и на первый тендер ООО «Основа», ООО «Северо-Украинский Строительный Альянс», ООО «Специальная Научно-Реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская «Украина-Реставрация» и ООО «Киевское Межобластное Специальное Научно-Реставрационное Производственное Управление».

Надо отметить, что изначально электронные торги с предложением в 143,3 млн гривен выиграло ООО «Северо-Украинский Строительный Альянс», входящее в сферу влияния владельца группы «Укрбуд» Максима Микитася. Однако, это предложение в музее отклонили, заявив, что в поданных документах нет подписей уполномоченного лица на сметах и ведомостях, нет расчетов административных расходов и показателей общепроизводственных расходов, а в договорную цену не включены гранитные элементы стелы, мемориальные плиты, бордюры, светильники и еще ряд конструктивных элементов. В связи с этим предложение ООО «Северо-Украинский Строительный Альянс» отклонили.

На предприятии опротестовали данное решение. Компания подала жалобу и сообщила, что их предложение отклонили по заявлению ООО «Специальная Научно-Реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская «Украина-Реставрация», в связи с чем была нарушена процедура проведения торгов. Кроме того, там заявили, что конечную стоимость ряда конструктивных элементов не указали в связи с тем, что в техническом задании не была указана их стоимость и т.д. К тому же, как указали жалобщики, в документации конкурентов также было множество недочетов.

Тем не менее, в музее жалобу не удовлетворили и вместо этого назначили победителем ООО «Специальная Научно-Реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская «Украина-Реставрация» с предложением в 148,8 млн гривен.

Эта фирма связана с Андреем Кравцом, бывшим начальником Госуправления делами при Администрации президента во времена правления Виктора Януковича, которого еще называют «завхозом Януковича». Во-первых, фирма изначально была зарегистрирована на Контрактовой площади в доме №4 по одному адресу с ОАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация», которое Кравец контролировал через Дмитрия Ярыча — помощника Кравца в бытность последнего нардепом и бизнес-партнера его жены Марины Пелих.

Во-вторых, «Украина-Реставрация» и «Укрреставрация» — соучредители крымского ООО «Реставратор». Договор с ООО «Специальная Научно-Реставрационная Проектно-Строительно-Производственная Мастерская «Украина-Реставрация», руководит которым и официально владеет киевлянин Василий Гайдей, директор музея Игорь Пошивайло подписал 22 декабря 201 года. И сразу же заключили дополнительное соглашение, благодаря которому Гайдей смог сразу получить аванс — почти 111,7 млн гривен. К слову, аванс, по данным силовиков, и присвоили организаторы схемы.

Оставшиеся более 37,1 млн гривен в плане финансирования «раскидали» на период с мая по сентябрь 2019 года — изначально мемориал должны были закончить до 30 сентября 2019-го, более того, обещали успеть к 28-летию Независимости Украины и сдать до 24 августа.

Через пять дней заключили еще одно дополнительное соглашение, снова изменив порядок финансирования, впрочем, не особо существенное — от суммы аванса отняли около 119 тыс. гривен и добавили их к сумме выплаты за август 2019-го.

В июле прошлого года появилось очередное дополнительное соглашение — сроки работ продлили на октябрь 2019 года из-за того, что суд в рамках расследования событий 2014 года арестовал часть улицы Институтской и другие участки, где должны были идти работы. В конце августа 2019-го за ним последовало еще одно — по той же причине сроки перенесли до мая 2020 года, а 20 октября последним на данный момент дополнительным соглашением решили оттянуть сдачу объекта и вовсе до августа 2021 года.



В целом, на месте предполагаемого мемориала на уже заросшей молодыми деревьями стройплощадке, которая не видела рабочих с мая 2019 года, находится лишь строительный вагончик-времянка. В то же время, как утверждают силовики, всю сумму аванса участники схемы уже растратили. Среди главных фигурантов дела, по данным СМИ, директор музея Игорь Пошивайло, его заместитель Оксана Моргун, специалист по закупкам Ревун, а также директор и официальный владелец ООО «Специальная Научно-Реставрационная Проектно-Строительно-Производственная Мастерская «Украина-Реставрация» Василий Гайдей.