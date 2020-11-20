Армия с наскока перешла на дизель “Укргазвидобування”

В этом ей помогают новые фавориты-трейдеры – компании партнера беглого Александра Онищенко, которого, по иронии судьбы, хотят в Украине судить за его прошлое сотрудничество с “УГВ”.

Экс-нардеп и газовый олигарх Александр Онищенко в 2016 году выехал из Украины и находится в розыске за убытки, которые нанесли его фирмы в рамках работы (договоров о совместной деятельности) с государственной компанией “Укргазвидобування”. В 2020 году его партнеры близки к тому, чтобы застолбить за собой первое место в поставках всех видов дизельного топлива Минобороны.

Такой вывод можно сделать после оглашения результатов ноябрьской серии тендеров на 400, 142 и 83 млн грн. В этом году армия изменила тактику и отошла от практики крупных разовых закупок на пол миллиарда и больше гривен, и прицельно “бьет” мелкими тендерами.

С начала 2020 года по дизелю прошло 14 тендеров (на 32 лота) ожидаемой стоимостью 4,9 млрд грн. И если до весны у оборонного ведомства была целая россыпь поставщиков (“ОККО”, “Укргазвидобування”, группа “Трейд Коммодити”, “Альянс энерго трейд”, “Сокар”, Wexler Group и т. д.), то со второй половины 2020 года этот круг сузился до трех компаний – “Альянс энерго трейд”, “Сокар” и “Люкс Украина” (“Люкс Украина” на тендерах использовала сертификат соответствия на топливо, который ей оперативно предоставляла “дочка” азербайджанской “Сокар”).

“Альянс энерго трейд” входит в условную группу “Альянс” малоизвестных братьев Романа и Германа Адамовых, но фактически ее считают “осколком” российской НК “Альянс” Мусы Бажаева, имевшей отношение к сети АЗС Shell в Украине.

“Люкс Украина”, которая лишь весной дебютировала в поставках для армии, уже успела вырваться в фавориты, и, начиная со второй половины 2020 года, выиграла подряды на почти 700 млн грн. Компания принадлежит бизнесмену Юрию Агееву, владельцу конкурса “Мисс Украина”. Он купил ООО “Национальный комитет “Мисс Юкрейн” у экс-нардепа Александра Онищенко.

Сужение круга поставщиков дизтоплива частично повторяет события, которые происходили весной на другом субрынке – авиакеросина. Как писал “ОЛИГАРХ”, в апреле его поставки захватили “Люкс Украина” и “Укртатнафта”, причем сделали они это благодаря сверхусилиям самого Минобороны. Когда в новом Кабмине Дениса Шмыгаля профильным министром стал Андрей Таран, был сменен глава тендерного комитета министерства: на место Александра Оленченко пришел Ярослав Федорчук.

Армия сразу пересмотрела свои требования к авиакеросину, отказавшись от практикуемого последние пять лет аналога “Джет А-1” в пользу исключительно “постсоветского” ТС-1 и РТ. Из-за этого в апрельских тендерах Минобороны отклонило 6 участников, буквально отдав подряды “Люкс Украина” и “Укртатнафте”. Впрочем, отстраненные от поставок трейдеры забросали Минобороны жалобами в Антимонопольный комитет, и с лета 2020 года армия снова вернулась к Джет А-1 как альтернативе, а круг поставщиков снова расширился (до семи компаний).

В случае с дизтопливом сужение конкуренции, судя по всему, продиктовано другой причиной. В 2019 и начале 2020 годов рынок дизелем обеспечивали в основном “Укртатнафта” (принадлежит группе “Приват” Игоря Коломойского) и “Мозырский НПЗ” (Беларусь) и на оборонных тендерах его предлагали с десяток разных трейдеров. Со второй половины 2020 года поставляется исключительно ресурс “Укргазвидобування” (входит в структуру НАК “Нафтогаз Украины”) сотрудничество с которой наладил узкий круг поставщиков.

По иронии судьбы, именно за работу с последним с 2016 года скрывается за границей Онищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет в создании преступной группы для хищения газа, добытого в рамках совместной деятельности с “УГВ”, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Владислав Боровиков

«ОЛИГАРХ»