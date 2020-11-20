Кардиологи назвали главные признаки того, что с сердцем не все в порядке

Сердце является главным органом человеческого организма.
Во многих странах сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной летальных исходов. Чаще всего это происходит из-за того, что пациенты безответственно относятся к своему здоровью и игнорируют регулярные обследования. А ведь именно своевременная диагностика позволяет устранить проблему на самой ранней стадии.
Какие симптомы говорят о том, что с сердцем не все в порядке:
Болевые ощущения
Если сердце начинает “шалить”, то не стоит пить обезболивающие, которые лишь маскируют проблемы. Если у вас есть жалобы на сердце, то это не повод игнорировать проблему: записывайтесь на прием к проверенному кардиологу.
Плохой сон
При некачественной работе сердечно-сосудистой системы во время сна человеку непросто дышать. Не нужно думать, что у вас всего лишь не слишком комфортная кровать и не совсем удобные постельные принадлежности. Это явный симптом развивающегося заболевания.
Традиционные симптомы
Для многих сердечно-сосудистых заболеваний характерны такие признаки, как учащенный пульс, аритмия, одышка, слабость, гипертония, повышенный уровень холестерина в крови.
Отечность
Обратите внимание на свои ноги и лицо – если у вас часто возникает проблема отечности, то не стоит откладывать визит к врачу, так как это в любом случае указывает на проблемы со здоровьем.
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