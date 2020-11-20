«Все остальное – это полумера»: МВД выступает за введение в Украине полного локдауна на три недели

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает так называемый карантин выходного дня лишь «полумерой» и выступает за введение в Украине полного локдауна на три недели.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Мы все украинцы» на канале ZIK.

Геращенко рассказал, что врач-инфекционист Ольга Голубовская на встрече с министром внутренних дел Арсеном Аваковым пояснила, почему короткий карантин является малоэффективным в борьбе с распространением COVID-19.

«Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается», — объяснил Геращенко.

Он предположил, что количество инфицированных коронавирусом в Украине будет только увеличиваться. В связи с этим МВД призывает ввести полный карантин и принять меры для поддержки бизнеса в этот период.

По словам Геращенко, необходимо, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса. Также перед трехнедельным карантином должны быть выплачены все зарплаты.

«Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тыс. человек в день», — добавил он.