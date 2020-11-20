Лілія Ребрик захопила шанувальників своєю природною красою

Зовсім недавно відома телеведуча Лілія Ребрик ділилася кумедним домашнім відеозаписом, на якому показала, як вона разом зі своїми доньками місить тісто та випікає печиво. Трохи згодом, зірка показала всю свою сім’ю за обіднім столом під час карантину вихідного дня.

Днями, Лілія Ребрик повернулася до роботи і охоче поділилася з прихильниками світлиною зі знімального майданчика.

На фотознімку, який Лілія зробила сама, вона злегка посміхається. На обличчі видно легенький макіяж, а одіта телеведуча в ніжно-рожеве вбрання.

Фоловери миттєво відреагували на світлину улюбленої ведучої «Ранку з Україною» і просто засипали її компліментами.

«Молодша донечка на Вас дуже схожа!», «Дуже Красива», «Ви дуже мила», «А ви як завжди прекрасна», «Шикарна жінка» — пишуть шанувальники під світлиною телеведучої.

TRserial