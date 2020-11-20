BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини від COVID-19

Компанії BioNTech і Pfizer в п’ятницю оголосили, що подають в Управління за санітарним наглядом за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) запит для отримання дозволу використання їх нової вакцини від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях (EUA).

Про це йдеться в спільній заяві компаній, опублікованій у п’ятницю.

“Pfizer Inc. і BioNTech SE оголосили, що сьогодні направлять запит до FDA для отримання дозволу на EUA їх кандидата мРНК вакцину BNT162b2 проти SARS-CoV-2, який потенційно дозволить використовувати вакцину серед груп високого ризику в США до середини-кінця грудня 2020 року”, – йдеться в заяві.

Відзначається, що заявка заснована на показнику ефективності вакцини 95%, продемонстрованому в клінічному дослідженні фази 3.

Також в заяві сказано, що виробники також подали заявку і в інші країни, включаючи європейські.

“Об’єднана виробнича мережа Pfizer і BioNTech може поставити до 50 мільйонів доз вакцини по всьому світу в 2020 році і до 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року (за умови клінічного успіху, виробничих потужностей і схвалення або дозволу регулюючих органів)”, – заявили в компаніях.

Нагадаємо, не так давно компанії BioNTech і Pfizer, а також Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.