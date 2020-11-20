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Российского композитора и продюсера Максима Фадеева официально признали угрозой для Украины

20.11.2020

Известный российский музыкальный продюсер Максим Фадеев не сможет посещать Украину. По предложению СБУ 19 ноября Фадеев внесен в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.

На сегодня в «черном списке» 156 фамилий: режиссеры, актеры, певцы. В ноябре перечень пополнили актеры Павел Трубинер и Кирилл Гребенщиков. Кроме россиян в перечне числятся американский боксер Рой Джонс (младший), актер и кинопродюсер Стивен Сигал, режиссер Эмир Кустурица, актер Жерар Депардье. Часто фигуранты попадают в список за непризнание (оправдание) российской аннексии Крыма, за въезд на полуостров в обход установленных Украиной правил.

Напомним, весной 2020 года СБУ запретила Фадееву на три года въезд в Украину из-за съемок в оккупированном Крыму. Фадеев записывал на полуострове клип вместе с певицей Наргиз Закировой.

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