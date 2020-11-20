Кабмин сменил главу Минэнерго

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в пятницу, 20 ноября, сменил исполняющего обязанности министра энергетики.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, Кабмин признал утратившим силу распоряжение №604 от 3 июня о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

Другим своим решением Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра на Юрия Бойко.

Отметим, что еще утром в пятницу Буславец представляла коллективу министерства своего нового заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщалось, Юрий Бойко занимает должность заместителя министра энергетики с 6 мая. До этого он работал заместителем директора по экономике и финансам ГП “Энергорынок”.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия “ДТЭК Павлоградуголь” с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Бизнес Цензор