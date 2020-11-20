Прийом антибіотиків руйнує мікробіом кишечника і може призвести до порушень імунної системи

Без антибіотиків деякі бактеріальні інфекції перемогти було б практично неможливо. Але ліки змінюють кишкову флору і можуть навіть викликати аутоімунні захворювання, такі як хвороба Крона. Бенджамін Хайдріх, старший лікар клініки гастроентерології Медичної школи Ганновера розповідає шкоду, яку можуть завдати антибіотики кишковому мікробіому.

Антибіотики працюють, але, як відомо, мають побічні ефекти. Вони можуть варіюватися від запаморочення до м’язового болю. Однак особливо страждає кишечник. Шведське дослідження навіть вказує на те, що ризик запального захворювання кишечника збільшується і може навіть подвоїтися після прийому антибіотиків, передає Focus.de

Мікробіом, раніше відомий як кишкова флора, складається з мільярдів бактерій з більш ніж 1000 сімейств. Ідеальний баланс кишкових бактерій – запорука здоров’я і сили імунітету.

Чи є ризик хронічного запалення кишечника?

“Зазвичай це не початок. В першу чергу уражається слизова оболонка кишечника, на якій розташований мікробіом. Так що є ймовірність появи хвороб в цій області. Це прямий наслідок. Як показали багато досліджень, мікробіом також тренує імунну систему. Отже, антибіотики можуть викликати захворювання, пов’язані з імунною системою, тобто аутоімунні захворювання, включаючи хворобу Крона і виразковий коліт”.

Які типові кишкові скарги можуть виникати в результаті або після прийому антибіотиків?

Діарея, іноді може бути кров – це попереджувальний знак. Але це також може просто призвести до метеоризму, болю в животі та запорів. Все, що відрізняється від ваших особистих нормальних травних звичок, може бути пов’язано з використанням антибіотиків.

Коли мені слід звернутися до лікаря?

“Це необхідно уточнити, особливо якщо в стільці є кров. Навіть при сильній діареї мені слід звернутися до лікаря, якщо у мене складеться враження, що втрачається більше води, ніж я можу надати організму. І якщо більш легкі скарги зберігаються протягом декількох тижнів, це теж може бути приводом для відвідування лікаря”.

Однак мікробіом часто самовідновлюється, і це займає від чотирьох до 12 тижнів, залежно від людини. Це середні значення, які, однак, не повинні застосовуватися до конкретної людини.