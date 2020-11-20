Лондонский аэропорт «Хитроу» начнет принимать рейсы из Киева

Лондонский аэропорт «Хитроу» согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт «Хитроу» начнутся уже в следующем месяце.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

«Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании — лондонский аэропорт «Хитроу». Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами — все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии», — написал Пристайко.