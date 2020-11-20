Арест бандита Олега Маркова в Москве со скифским золотом не случаен. Под Николаевом банда отморозков из Одессы мародерствует на скифском кургане

Сегодняшний арест одесского отморозка Олега Маркова, брата беглого сепаратиста Игоря Маркова, с контрабасом скифского золота натолкнул его помощников как можно скорее зачистить интернет от упоминаний, где одесский отморозок Марков берет это самое золото.

Бывшего депутата Одесского горсовета и члена Партии регионов Олега Маркова арестовали в Москве по подозрению в контрабанде ювелирных украшений, относящихся к скифскому золоту.

«Марков был задержан на территории бизнес-центра в Москве. По версии следствия, он якобы пытался сбыть ювелирные украшения, которые относятся к скифскому золоту», — говорится в сообщении.

А ответ совсем прост и кроется он в Николаевской области, где мародеры рушат скифский курган при полном попустительстве местных правоохранителей.

Под Николаевом «черные археологи» разрушают уникальный курган, который датируется 5 веком до нашей эры и относится к Высунской группе царских скифских захоронений.

О незаконных раскопках сообщил член общественной организации «Бугский гард» Илья Зелинский в своем Facebook.

«Просто дерзкий грабеж скифского захоронения. Средь бела дня работает куча техники на окраине села Скоболево (Казанковский район) разрывается бульдозером и экскаватором, уже была одна попытка в августе, технику арестовали, но суд не удовлетворил — результат видим», — написал он.

Также активист опубликовал в сети видео раскопок.

Зелинский отметил, что курган охраняется государством, и разрешения на проведения таких раскопок нет, а участвует в работах частная охранная фирма ООО «Стража города» из Одессы.

«Курган уникальный для области, по Мозолевскому считается царским, сейчас уничтожен, разрывался нагло средь бела дня с полевым лагерем и т.п. — безнаказанность порождает безответственность и это факт. Мы должны сохранить то, что здесь было веками и почиталось всеми народами», — возмущается он.

Факт незаконных раскопок подтвердил также известный николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского Национального университета имени Сухомлинского, руководитель Березанской археологической экспедиции Александр Смирнов.

«Ему (кургану) около 2,5 тысячи лет. Мы с активистами, участниками АТО поехали туда и то, что увидели — поразило. Группа людей на «джипах», две единицы тяжелой техники, автобус… Они выкопали яму выше, чем сам курган, высота которого была 12 метров — высотой как пятиэтажка. Это невероятно! Такой наглости, таких повреждений курганов я еще не видел», — цитирует ученого «Укринформ».

Археолог рассказал, что место происшествия вызвали полицию, но пока она ехала, большинство «копателей» скрылись, а представителей фирмы «Стража города» забрали в отделение полиции для дачи показаний.

«Меня возмущает отношение к проблеме местной власти. Такие раскопки посреди поля, засеянного, кстати, озимыми, не могло оставаться без внимания. Этот курган — уникальный образец царских скифских курганов, в которых хоронили элиту общества. Он датируется 5 веком до нашей эры. Таких курганов на территории нашей области всего пять. О них всем известно», — говорит Смирнов.

Также ученый отметил, что для официальных научных исследований этого кургана нужно около миллиона долларов.

«Судя по размаху раскопок «черных археологов», они расходовали на эти работы по 50 тысяч гривен в день, нам же такую сумму выделяют на год для научных исследований», — рассказал он.

Интересно, что охраняет мародеров одесская охранная фирма «Стража города» состоящая из недобитых марковских бычков. Занимаемся этой темой, ждите скоро подробности.