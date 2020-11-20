GM впервые показала электрический внедорожник Hummer

Во время презентации нового масштабного плана по увеличению инвестиций в электромобили, концерн General Motors впервые показал новый внедорожник Hummer. Раньше мы видели только тизерное изображение этой машины.

Собственно, сенсацией этот кадр не стал. Компания еще в сентябре полностью рассекретила пикап Hummer, который делит с внедорожником всю техническую начинку. Даже внешне машины будут отличаться только формой задней части кузова. Возможно также, что более дорогой внедорожник получит расширенный относительно пикапа список опций.

Судя по всему, на видео изображен только демонстрационный макет. Ранее компания призналась, что даже пикап, который поступит в продажу первым, пока не начал проходить испытания, так как в сентябре еще не был готов ни один ходовой образец.

Напомним, что новый Hummer получит полностью электрический привод мощностью 1000 лошадиных сил. Большой пикап сможет проезжать 563 километра на одном заряде. По нашим подсчетам, емкость его батареи составит около 200 киловатт-часов. Машина поступит в продажу в конце 2021 года, однако первая партия уже раскуплена на год вперед.

: Новости Ю