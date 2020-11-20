В Киеве в коррупционную схему втянули Интерпол

Голосеевский суд Киева оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за получение взятки за влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Об этом говорится в приговоре по ч. 2 ст. 369-2 УК, сообщает 368.media.

Весной-летом 2018 года во время разговора с потерпевшим мужчина узнал, что его знакомая имеет определенные проблемы с автомобилем, который у нее похитили. Необходима справка о том, что автомобиль, найденный в Греции, ей не принадлежит. Получение такой информации было срочным. Обвиняемый вспомнил, что у него есть знакомый, который служит в полиции в Интерполе, имеет звание полковника, и предложил спросить у него. При этом обвиняемый решил, что за такую «помощь» можно получить определенное «вознаграждение» и назвал собеседнику сумму 2 тыс. долларов. Часть из указанной суммы он намеревался передать своему знакомому работнику полиции в качестве благодарности. Его знакомый знал о деньгах, но размер благодарности для себя не определял и полагался на усмотрение знакомого.

В сентябре 2018 года возле супермаркета «Велика Кишеня» в Киеве мужчина передал потерпевшему официальный документ, что автомобиль Toyota RAV 4, который был найден в Греции, не принадлежит знакомой потерпевшего. После чего получил 2 тыс. долларов и был задержан.

Обвиняемый подтвердил, что получил деньги за влияние на знакомого сотрудника Интерпола, который выполнил его просьбу и предоставил справку с определенной информацией.

Мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности, но в ее утверждении суд отказал. В то же время обвиняемого оштрафовали на 17 тыс. гривен.

Ранее решался вопрос о возможности объединения данного производства по делу так называемого сотрудника Интерпола, но последний категорически возражал против такого объединения, узнав, что его знакомый признает виновность в предъявленном обвинении. В связи с этим, в Голосеевском суде отдельно слушается дело по обвинению заместителя начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции, который изготавливал справку на автомобиль и якобы должен был получить часть вознаграждения. Мужчина не признает себя причастным к противоправным действиям.