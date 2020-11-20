В Финляндии переименуют эскимо, чтобы не дискриминировать эскимосов

В Финляндии классическое мороженое на палочке Pingviini Eskimo переименуют на Puikko, чтобы не допускать дискриминацию эскимосов.

Об этом сообщила представительница компании-производителя Froneri Finland, передает Yle.

По ее словам, весной 2021 года планируют обновить упаковку и рецептуру мороженого, поэтому решили сменить и название. Кроме того, в компании задумывались над переименованием из-за отзывов потребителей.

Новое название означает и палочку, на которой держится мороженое, и само лакомство на палочке. В то же время в финском языке «eskimo» означает представителя этноса и мороженое.

«Мы живем в глобальном и меняющемся мире. Хотя в финском языке слово eskimo и не является оскорбительным, все равно речь идет о группе людей, у которых есть право самим определять, как они хотят называться, – отметила глава отдела маркетинга Froneri Finland Минна Брунберг.

По ее словам, большинство представителей коренных народов Гренландии и Канады предпочитают другие термины. В Froneri Finland заявили, что уважают такое желание.

Мороженое «Eskimo» выпускают в Финляндии с 1968 года. До этого в стране отказались от изображения темнокожего мальчика Lakupekka на упаковке лакричных конфет Fazer. Также переименовали конфеты «Поцелуй негра» (Neekerinsuukko) компании Brunberg.