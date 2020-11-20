Если Янукович появится в Украине, его арестуют, — Офис генпрокурора

В отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича действует второе судебное решение о заочном аресте, а суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом 20 ноября сообщил во время пресс-конференции заместитель руководителя департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Денис Иванов.

«Данное определение (киевского апелляционного суда) не означает, что у Януковича есть возможность вернуться, и в отношении него не будут применены меры уголовно-правового характера. Вы все знаете, что в деле по госизмене приговор вступил в законную силу, он осуждён к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве, по захвату государственной власти, в отношении Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — объяснил представитель ОГП.

Иванов добавил, что апелляционный суд вынес решение, посчитав, что следователь и прокурор не доказали наличия международного розыска Януковича, из-за чего дело направили на новое рассмотрение.

Также представитель прокуратуры сообщил, что суд признал обоснованность обвинений экс-президента Януковича в организации силового разгона протестующих в 2014 году.