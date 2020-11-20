Соня Плакидюк опублікувала пікантне фото

Зазвичай дівчина фотографує людей. Але вона не проти і сама побути моделлю. Адже активно розвиває свою сторінку, на яку підписано майже пів мільйона людей. Тому вона старається часто робити публікації та знімати сторіс.

Допомагає їй у створенні контенту програма “Супер топ-модель по-українськи”. Саме там вона є суддею. Тому красивих образів у неї хоч відбавляй. Тільки встигай фотографувати чи знімати відео. Саме з контенту з цього шоу складається більше половини Інстаграму Соні.

Цього разу Плакидюк опублікувала фото у відвертому костюмі. Жінка одягла боді чорного кольору на шнурівці з верхом бюстьє. Ноги дівчини були повністю відкриті, на них були лише капронові колготки та чорні лакові туфлі. На руках були такі ж довгі рукавички. А голову Соні прикрасив обруч з вушками зайчика.