В Одесі сталася масштабна бійка між активістами та приватними охоронцями: з’явилося відео

В Одесі на вулиці Академічній сталася бійка між активістами та приватними охоронцями, що охороняли огорожену ділянку біля житлового будинку. Кілька осіб отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляє «Думська», кілька днів тому прибудинковий палісадник на Академічній, 11 захопив один з мешканців будинку. За даними ЗМІ, він хоче зробити прибудову до будинку, щоб переобладнати житло під офіс. Він встановив огорожу, а його робітники почали зносити дерева. Це обурило сусідів чоловіка і екоактивістів.

За словами пресслужби мерії Одеси, роботи по благоустрію за цим адресом погоджені з райадміністрацією та інспекцією з благоустрію. Мешканцю будинку дозволили встановити огорожу.

Водночас, сьогодні, 20 листопада, представники «Міськзелентресту» обстежили ділянку і виявили три порушення Правил благоустрою. Так, були спиляні чотири дерева і кущі в кількості 44 одиниць. Пошкодили газон, який був в хорошому стані. А також порушили правила передачі деревини.

«За ці порушення на відповідальних осіб складено 3 адміністративних протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні порушення», — написали в мерії.

Вчора, як написав екоактивіст Владислав Балинський, між мешканцями та охоронцями стався конфлікт. Один з них зняв банер і це стало причиною конфлікту, який переріс у бійку. На місті була поліція. Але активісти та мешканці були обурені їхньою бездіяльністю.

Сьогодні ввечері громадські діячі знесли огорожу. Між ними і приватними охоронцями сталася бійка. Як повідомляють у поліції, під час конфлікту учасники застосували сльозогінний газ. Кілька осіб отримали тілесні ушкодження та звернулися по допомогу до медиків.

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