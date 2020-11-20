«СМИ дано указание молчать»: паблик ОРЛО прогнозирует скорую экокатастрофу в «республике»

Один из пабликов ОРЛО отмечает, что в «ЛНР» не назревает, а уже происходит экологическая катастрофа и «республика» может остаться без водоснабжения не через несколько лет, а через пару месяцев.

По информации ресурса, расположенному в ОРЛО Елизаветинскому водохранилищу осталось «жить» менее трех месяцев. По экспертным оценкам уже в январе уровень воды упадет до критических значений и забор воды на нужды населения станет невозможным. Паблик отмечает:

«Весь Антрацитовский район может остаться полностью без центрального водоснабжения. Москва знает об этой проблеме, но всем СМИ и подконтрольным медийщикам ЛНР дано указание молчать».

Также, ресурс пообещал в ближайшее время опубликовать ряд материалов о главных экологических проблемах в ОРЛО.