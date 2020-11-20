«Война все ближе, идет подготовка»: Гиркин прогнозирует скорое обострение на Донбассе

Экс-командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин на своей странице в соцсети сообщил о якобы проведении украинскими военными «инженерных работ» в зоне ООС на Донбассе и наращивании ими военной мощи.



По словам Гиркина, ситуация на Донбассе обостряется:

«Фиксируется проведение украми инженерных работ в районе: н.п. Водяное, н.п. Красногоровка.

Поступила информация о том, что вчера по Константиновской трассе в сторону Новобахмутовки, Очеретино, Новоселовки-2, Каменку в Верхнеторецкое

Ясиноватского района проследовала колонна укровских танков. Около десятка. Точное количество не установлено».

В обсуждениях к посту Гиркина другие члены НВФ отмечают, что «война все ближе» и прогнозируют полное бездействие со стороны «власти республики»:

«Подготовка идет нарастающими темпами. Вчера немного посмотрела шоу у Соловьева. Как всегда воюют языками с украми, но такой истерики ранее не слышала. Обзывались даже. С их бы пылом, да на передовую!»

При этом Гиркин подтверждает тот факт, что при серьезных боях «главы ДНР» сбегут из ОРДО первыми:

«Сразу все продадут, всех предадут и убегут с визгом. Визг будет бежать впереди всех.».