“Анвитрейд” выиграл еще три тендера на поставку дизтоплива для УЗ

АО «Укрзализныця» 19 ноября определило компанию «Анвитрейд» (Wexler Group) победителем трех тендеров, каждый из которых предусматривает закупку 3 тыс. т дизельного топлива по рамочному контракту, свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.

«Анвитрейд» предложил по каждому из трех лотов цену 19 309,5 грн/т, 19 364,22 грн/т и 19 544,22 грн/т., пишет enkorr.

Напомним, это условно те цены, по которым поставщик готов поставить топливо в день аукциона. Они на 556–790,5 грн/т (2,7–3,9%) ниже, чем средняя крупнооптовая цена ДТ в день проведения торгов, по данным «Консалтинговой группы А-95» (20 100 грн/т).

По расчетам enkorr, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней до получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» 796 грн/т ($28,3/т), 842 ($29,9/т) и 992 грн/т ($35,2/т).

Отметим, эта «грязная» маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Основным конкурентом «Анвитрейда» в одном конкурсе была компания «Торум», предложившая цену на 10 грн/т выше цены победителя. В оставшихся двух проиграла «Альянс Энерго Трейд», цена которой была на 112-135 грн/т больше цены «Анвитрейда».