Как выглядят самые дорогие города мира во время пандемии (фото)

В 2020-м году на фоне пандемии коронавируса самым дорогим городом в мире остался Гонконг. Но вместе с ним лидерство разделили Париж и Цюрих.

Рейтинг составили аналитики британского журнала The Economist. При расчете эксперты учитывают цены на 138 различных товаров и услуг — от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах.

За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов, остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

Стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже, что, в частности, связано с укреплением евро относительно доллара США.

В лидерах рейтинга остался Гонконг, стоимость жизни в котором оценивается в 103 балла. Но в этом году он разделил первое место с Цюрихом и Парижем, поднявшимся по сравнению с прошлым годом. В топ-10 также вошли:

Сингапур — четвертое место (в марте делил первое);

Тель-Авив — пятое-шестое места (было седьмое);

Копенгаген—девятое-десятое места (в десятку не входил);

Лос-Анджелес — девятое-десятое места (было восьмое).

OBOZREVATEL собрал для вас снимки, как живут самые дорогие города в мире во время пандемии коронавируса.

Гонконг









Цюрих











Париж







Сингапур





Тель-Авив





Копенгаген







Лос-Анджелес





