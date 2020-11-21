Невловимий кримінальний авторитет зник із Харківського СІЗО

Справжня детективна історія сталася у Харкові. Там безслідно зник кримінальний авторитет, якого тільки-но запроторили за ґрати. Він не просто з дому пішов і не повернувся, а розчинився у стінах СІЗО.

Як розповів адвокат затриманого Вадима Ізотова – він же кримінальник на прізвище «Ізот» – коли родина внесла заставу у розмірі аж 440 тисяч гривень, їх родич «зник».

Що цікаво в цій історії – це раптова поява начебто троюрідної сестри затриманого. Спочатку вона розповідала журналістам, як його мати і рідні за нього хвилюються, а на запитання про те, звідки взялися кошти на заставу, швидко попрощалася і пішла геть.

Як виявилось, прокурори подали апеляцію з вимогою взяти злодія в законі під варту без права на заставу. Ізотов нікуди не подівся – він і досі в СІЗО. Проте брати участь у засіданні по відеозв’язку категорично відмовився.

Судді Апеляційного суду підкорегували рішення колег з першої інстанції і ухвалили: поки триватиме слідство Ізотов залишатиметься за гратами без права внесення застави.