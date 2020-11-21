В «Слуге народа» после обвинений в коррупции назвали советника Ермака алкоголиком

Нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин назвал советника главы Офиса президента Игоря Уманского алкоголиком.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 20 ноября заместитель главы параментского комитета по вопросам бюджета заявил, что об этом знают все коллеги по партии и сотрудники Министерство финансов, которое тот возглавлял до работы в ОП.

«Об этом знают все коллеги в парламенте, об этом знают все сотрудники Минфина. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. Человек не смог совмещать свои пристрастия с работой», – сказал Трухин.

Нардеп добавил, что за 26 дней работы министром финансов Уманский якобы появлялся на рабочем месте менее пяти дней.

«Человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. Он сетует, что с начала мая не может попасть на совещание с президентом. Так вот, президент проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место», – добавил Трухин.