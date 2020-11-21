Замість «слуги» Іванова на засіданні одного з комітетів шість разів проголосувала невідома жінка, — ЧЕСНО

На одному з парламентських комітетів замість народного депутата від «Слуги Народу», мажоритарника з Херсонщини Володимира Іванова шість разів проголосувала інша людина — невідома жінка.

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО, — передає Громадське.

Це сталося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 18 листопада, котре відбувалося в режимі відеоконференції через ZOOM.

Спочатку голова комітету Андрій Клочко зарахував голос Іванова попри те, що його камера показувала пусту кімнату. Пізніше за депутата 6 разів проголосувала невідома жінка, яка стояла за кадром. Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Згідно з законом «Про комітети Верховної Ради України», голосування представників комітету має здійснюватись «особисто і відкрито». А ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту взагалі вважається порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу.

«Вже дійшло до того, що голосує за депутата навіть не народний депутат. Таке ганебне явище у політичній культурі ми спостерігали до цього лише на рівні обласних рад чи Київради, коли помічники проходили у сесійну залу, аби натискати кнопки замість депутатів», — наголошує координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.