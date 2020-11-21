В Санкт-Петербурге в маршрутке зарезали мужчину, который попросил надеть маску

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство 53-летнего мужчины, который получил смертельное ранение из-за того, что попросил мужчину и женщину в маршрутке надеть маску.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Труп с ножевыми ранениями обнаружили 17 ноября на Индустриальном проспекте, 10 в Санкт-Петербурге. По данным полиции, у мужчины возник конфликт с пассажирами в маршрутке из-за просьбы надеть маску. Словесная перепалка переросла в драку, которая продолжилась на улице. В результате подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался.

Погибшим оказался оказался 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), позднее были найдены причастные к преступлению.