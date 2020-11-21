Мимо Земли пролетит астероид стоимостью 17,4 млрд долларов

На минимальное расстояние астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете в семь часов утра по киевскому времени.

Потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. пролетит мимо Земли в конце ноября. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектовNASA.

Астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете 29 ноября. Расстояние между этим небесным телом и Землей, как уточняет Space Reference со ссылкой на данные NASA, составит более 4 млн км. Для сравнения, расстояние между Луной и Землей меньше более чем в 10 раз. Астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.

Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, стоимость полезных ископаемых астероида составляет 17,4 млрд долларов.