Второй тур выборов: для обеспечения безопасности привлекли 10 тысяч полицейских

Для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время местных выборов привлекли около 10 тысяч правоохранителей. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 22 ноября.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены почти 10 тысяч правоохранителей», — отметил Фацевич.

Для голосования во втором туре выборов сформировано 1815 избирательных комиссий. Их охрана будет осуществляться силами полиции.

» Основная задача полиции — обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов», — отметил Фацевич.

Он также подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на участках как сотрудниками полиции, так и гражданами.

«Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания — составлять административные протоколы относительно правонарушителей», — подчеркнул Фацевич.