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В Донецкой области раскрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен

21.11.2020

В Донецкой области раскрыли деятельность конвертационного центра. Его оборот достигал 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что группа коммерсантов в Славянске организовала центр для осуществлеия собственных экспортных операций, в том числе и незаконных, и предоставляли услуги по минимизации налогов для бизнесменов регионе. На протяжении 2019-20 годов они формировали фиктивный налоговый кредит через подконтрольные предприятия, подменяя номенклатуру товаров и манипулируя налоговой отчетностью. 

Из-за деятельности конвертационного центра украинский бюджет недополучил 300 миллионов гривен из-за неуплаты налога на добавленную стоимость.

В ходе обысков в офисе центра изъяли документацию, черновики, почти 60 печатей фиктивных фирм. Против группировки открыто уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов и сборов» и «злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

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