Народна депутатка від ОПЗЖ прокоментувала свою присутність на «плівках Вовка»

Народна депутатка від фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Антоніна Славицька фігурує як свідок у кримінальному провадженні, пов’язаному з так званими «плівками Вовка». Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.

«Можу сказати, що існує кримінальне провадження, у ньому я маю процесуальний статус свідка», – зазначила Славицька.

За словами депутатки, в рамках цього провадження її за півтора роки викликали на допит лише один раз.

«Та й то – перед розглядом відповідного подання в КСУ щодо закону «Про діяльність НАБУ» з метою певного тиску на мене? як на представника суб’єктів права на конституційне подання. І наразі мені не відомо про наявність обвинувальних вироків, які набули законної сили щодо будь-яких осіб підозрюваних в цьому провадженні», – сказала Славицька.

За її оцінкою, пов’язане з «плівками Вовка» кримінальне провадження, у якому вона фігурує як свідок, «має безліч процесуальних порушень» і «не має юридичної перспективи».

На оприлюднених НАБУ наприкінці липня 2019-го так званих «плівках Вовка» Антоніна Славицька згадується кілька разів.

Зокрема, у одному з епізодів ймовірно голова київського Окружного адміністративного суду Павло Вовк, ймовірно розмовляючи, з екссуддею Одеського окружного адмінсуду Олексієм Колесниченком, говорив наступне: «…ти, коли в п’ятницю приїдеш, у приймальні у Сергія Васильовича є дівчинка Антоніна (мається на увазі помічниця Ківалова Славицька (Гасанова) А.К.). У неї для тебе буде подарунок, добре? .. Я правильно зрозумів, що ти назвав шість, а один, один – це наше з тобою, так? А, все, я зрозумів…»

Нині Антоніна Славицька як представниця ОПЗЖ бере участь у робочій групі з питань врегулювання конституційної кризи, однак, на думку експертів у сфері судової реформи, фігурування на «плівках Вовка» є плямою на репутації депутатки, а відтак вона не мала б брати участь у засіданнях подібних робочих груп.

Сама Славицька називає це «примітивною спробою булінгу та хейтерства на ґрунті банальних заздрощів, особистої помсти та власної недореалізації» з боку тих, хто її за це критикує.

26 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурували у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутилися у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

У суді тоді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.