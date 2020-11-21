На Луганщині провели обшуки у активіста Революції Гідності та ветерана війни з Росією Валентина Ткалича

Зранку 20 листопада поліція Луганської області прийшла з обшуком до 63-річного ветерана війни з РФ та активного учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє місцеве видання CityNews .

В поліції розповіли, що під час обшуку вилучено корпуси гранат (не бойові гранати) та пістолет Walter невідомої конструкції.

На опублікованих пресслужбою фото видно вилучену “зброя” – пневматичний пістолет марки Walther 4,5 мм і схожі на гранати і запали предмети.

Журналісти місцевого видання підкреслили, що поліція двічі використала щодо корпусів гранат та пневматичного пістолета термін “смертоносна зброя”.

Ветеран війни та пенсіонер до якого прийшли з обшуком – Валентин Воля (Ткалич), учасник війни з РФ на Донбасі і історик. Він відомий у Старобільську своєю критикою влади. Нещодавно закликав брати участь в мітингу на честь дня Гідності та Свободи. Про обшук у нього вдома він повідомив зранку 20 листопада на своїй сторінці в Facebook.