В Украине засняли крутой тюнингованный суперкар Ferrari

В Одессе засняли суперкар Ferrari 458 Italia. Суперкар Феррари доработали в ателье Prior Design.

У Ferrari 458 Italia новая передняя часть с увеличенными воздухозаборниками в бампере, а также аэродинамический овбес и спойлер сзади. Кроме того, установлены яркие кованные диски НРЕ.

Что касается технической части, то, скорее всего, она осталась неизменной. Суперкар Феррари оснащен 4,5-литровым V8 мощностью 570 л. с. и способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 325 км/ч.

Фото: @odessa_cars_power